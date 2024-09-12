طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ انخفض سعر زيت الأولين، فيما استقر سعر كل من زيت الذرة، وعباد الشمس وزيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 55 ألف جنيه، بانخفاض 4000 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.

ما هو زيت الأولين والفرق بينه وبين زيوت النخيل؟

يعد زيت الأولين هو من الزيوت النباتية النقية التي تستخدم في أغراض الطبخ والقلي، فهو من أفضل الزيوت المستخدمة في القلي والتحمير، لذلك يستخدم بكثرة في مصانع الصناعات الغذائية والمطاعم، وللمميزاته التي تختلف عن باقي الزيوت في أنه يعطي لونًا ذهبيًّا.

زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل

ويعتبر زيت الأولين من مشتقات زيوت النخيل، إلا أن زيت الأولين يكون في المرحلة السائلة من استخراجه، أم زيت النخيل فهو صلب ويستخدم في صناعة الحلويات والزبدة الصناعي والسمن النباتي وغيرهم.