الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 55 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.

سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

وتراوح سعر زيت الذرة وزن لتر من 65 جنيهًا إلى 150 جنيها.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار لتر زيت الذرة كريستال 

تراوح  سعر زيت الذرة كريستال ما بين 79 جنيهًا و85 جنيها.

سعر زيت عباد الشمس في الأسواق

وبلغ متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 89.5 جنيه للعبوة وزن لتر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس اسعار زيت الصويا

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي، تعرف على التغييرات كاملة

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

مصير أحمد فتوح في حالة عدم التصالح مع أهل المجني عليه

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

بدء إيقاف التشغيل الصيفى لهذه القطارات

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

بعدما أمر الصدر بطردها من سرايا السلام.. تعرف على ميليشيا "أزهريون" (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 9- 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الاثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، الأسبوع المقبل

المزيد

انفوجراف

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوط والقيود

بماذا نطق النبي عيسى وهو في المهد؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية