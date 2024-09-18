الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اجتماع الصحة والتعليم والتأمين الصحي لبحث استعدادات العام الدراسي في الدقهلية

اجتماع الدقهلية لاستقبال
اجتماع الدقهلية لاستقبال العام الدراسي، فينو

عقد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، اجتماعا رباعيا مشتركا مع دكتور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية علاوة مسؤولي التأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم، لمناقشة كيفية الاستعداد للعام الدراسي لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.
 

دراسة تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي

حضر الاجتماع من جانب الصحة الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، ومديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائي، علاوة على مديري عموم الإدارات التعليمية إلى جانب الدكتورة رشا مصلح نائب مدير التأمين الصحى.

بحث الاجتماع تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة.

 

سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية 

 مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.
كما تناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة والفرق الطبية

ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها مع بدء العام الدراسى والذى يتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا - التقزم - السمنة )

متابعة نظافة المدارس
وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار، والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للإشراف على المقصف ومطابقة الأغذية الموجودة به للشروط الصحية.
 

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