شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تدشين مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( بداية جديدة لبناء الانسان) من أمام ديوان عام محافظة الدقهلية بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدشينها بجميع المحافظات من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من اليوم 17 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر.

محافظ الدقهلية يشهد تدشين مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وممثلي كافة الوزارات والهيئات والشركات المعنية.



وقال "مرزوق " باسم شعب الدقهلية أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه هذه المبادرة التي تأتي من أجل بناء الإنسان والمواطن المصري.

مبادرة رئيس الجمهورية تهدف إلي الاستثمار في رأس المال البشري



وأشار " المحافظ " إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف إلي الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف المحافظات، وعلى رأسها الوزارات المعنية مثل ( التربية والتعليم والصحة والأوقاف والكنيسة والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان وغيرها ) لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.



كما أشار مرزوق " إلى أن المبادرة ترتكز أيضًا علي بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديهم قيم الانتماء للوطن والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل.

المبادرة تضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان



وأوضح " المحافظ " أن المبادرة تضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتطوير الاقتصاد ليكون تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي.

المبادرة تركز علي تحسين النظام الصحي



كما أوضح " مرزوق " بأن المبادرة تركز علي تحسين النظام الصحي وتوفير تعليم أفضل وتأمين فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، ودعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، وتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما، وخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل،



وأيضًا أوضح " المحافظ " بأن هناك عدد من الأهداف المنشودة من أجل تحقيق أقصي استفادة ورضاء المواطن المصري وهذه الأهداف هي:

1- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

2- توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.

3- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.

4- تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.

5- تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.

6- الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا.

7- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.

8- تعزيز دور القطاعين العام والخاص. والمجتمع المدني في تقديم الخدمات.

9- خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف.

10- خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

11- تطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.

وايضا قال اللواء " مرزوق " إن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال عدة برامج تضم كافة الفئات العمرية المختلفة وهي كالآتي: -

1- برامج الاطفال ( من سن يوم حتي 6 أعوام ) ويتضمن البرنامج الخاص بهذه الفئة تعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة.

2- برامج للفئة العمرية ( من سن 6 أعوام حتي 18 عامًا )، تركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

3- برامج للكبار ( من سن 18 عام حتي سن 65 عامًا)، وتشمل هذه البرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

4- برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية في إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصلية.