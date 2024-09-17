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رئيس جامعة بنها يتابع اعمال صيانة المنشآت استعدادا للعام الدراسي الجديد

اجتماع الدكتور ناصر
اجتماع الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

 ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة اعمال الصيانة بها قبل بداية العام الدراسى الجديد.

 

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صيانة منشآت جامعة بنها استعدادا للعام الدراسي 
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ومديرى عموم الإدارة الهندسية، والتخطيط، والأمن الإداري بالجامعة.


وخلال الاجتماع اكد رئيس رئيس جامعة بنها  على أهمية تحسين مستوى خدمات الصيانة فى كافة المرافق ورفع كفاءة المنشأت والبنية الأساسية والمدن الجامعية فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها بصورة مستمرة، ومن أجل الحفاظ على إستمرار وجاهزية جميع مرافق الجامعة لتسهيل عملها الأكاديمي والإداري.


واستعرض الجيزاوى خلال الاجتماع نسب الإنجاز فى المشاريع القائمة مع ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات والضوابط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة والشركات عند تنفيذ أعمال الصيانة.

 

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