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صحة قنا تبحث توفير الأدوية للوحدات الصحية

صحة قنا، فيتو
صحة قنا، فيتو

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا اجتماعا ضم مسئولي الصيدلة والتموين الدوائي والتفتيش الصيدلي ومسؤولي الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

توفير الأدوية والمستلزمات

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد يوسف ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات بوحدات الرعاية الأساسية وتسهيل عملية صرف وتوفير الأدوية للوحدات من خلال  إدارة الصيدلة  وتوفير الأصناف الخاصة بالعلاج الاقتصادي داخل الوحدات الصحية.

ووجه باستمرار متابعة التفتيش الصيدلي للنواقص داخل الوحدات الصحية والحصر الدوري النواقص، كذلك مناقشة توفير جميع احتياجات المستشفيات وتنسيقها ماليا لتغطية كافة النواقص من الأدوية والمستلزمات.


وشدد على ضرورة توفير المستلزمات والأدوية الخاصة لعيادات الأسنان للوحدات الصحية والمستشفيات من أجل رفع المعاناة عن المواطن القنائي وتسهيل الحصول على الخدمة الصحية.


وأكد توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات بكافة المنافذ الصحية بالمحافظة.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا محافظ قنا قنا وكيل وزارة الصحة بقنا

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