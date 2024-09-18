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أخبار مصر

وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسي للوزارة

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة السكان، اجتماعًا، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطوير الهيكل المؤسسي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

دعم  القيادة السياسية لملف الصحة في مصر

 

يأتي هذا الاجتماع في ظل دعم  القيادة السياسية لملف الصحة في مصر، وفي ضوء ما يشهده القطاع الصحي من جهد، لتنمية الإنسان صحيا ونفسيا وبدنيا، وما يتطلبه من خطط شاملة قائمة على الأدلة، لتعكس الرؤية والتطلعات الحالية لقطاع الصحة وترجمتها إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيدية التي تم اتخاذها فيما يخص الهيكل المؤسسي لوزارة الصحة والسكان، بما يتسق مع خطط تنظيم تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الصحي.

ونوه "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش أولويات الوزارة تجاه عملية التطوير المؤسسي من توفير جهات البحث والجودة والمراقبة على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، من مختلف قطاعات وزارة الصحة، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات وسرعة الوصول إليها لدعم إتخاذ القرار.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان على مدار الأشهر الماضية، دخلت في شراكة مثمرة مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تصميم وتطوير نموذج تنظيمي، من شأنه أن يحقق الرؤى الوطنية الطموحة والأهداف الاستراتيجية، حيث أسهم المشروع المكثف في تحقيق نتائج قيمة، وأن هناك مجال كبير للتحسن والتعزيز وتحديدًا في مجال تحويل الرؤية الطموحة والرسالة والاستراتيجيات والأهداف الاستراتيجية إلى آليات تشغيل أعمال فعالة وعملية وملموسة مما يؤدي في النهاية إلى نظام تأمين صحي مرن.

 

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حضر الاجتماع الدكتور خالد حبيب، مستشار منظمة الصحة العالمية للتطوير المؤسسي، والدكتور جاسر جاد الكريم، مسؤول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتوره أميرة حجازي، مسؤول الصحة العامة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

 

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العاصمة الادارية الجديد رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان

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