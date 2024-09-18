أسعار الدواجن البيضاء، تتراجع 5 جنيهات اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024؛ حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 76 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.