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زيادة جديدة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-9-2024 بالفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

عاودت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، الارتفاع من جديد، وتراوحت نسبة زيادة السعر من جنيهين إلى 5 جنيهات في الكيلو، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 80 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 105 و125 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض مابين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي مابين  135  جنيها و140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و195 جنيها، وفي السوبر ماركت 210 جنيهات،  وكيلو الأوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 195 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 195 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-9-2024 بالأسواق

حالة الطقس غدا الإثنين 16-9-2024 في محافظة الفيوم

 

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