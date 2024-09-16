زيادة جديدة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-9-2024 بالفيوم

عاودت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، الارتفاع من جديد، وتراوحت نسبة زيادة السعر من جنيهين إلى 5 جنيهات في الكيلو، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 80 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 105 و125 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي مابين 135 جنيها و140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و195 جنيها، وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 195 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 195 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.