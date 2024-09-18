الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين 15 يوما علي ذمة التحقيق.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

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