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حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص فى مدينة نصر

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص فى مدينة نصر

تمكنت مباحث الأموال العامة،ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لإستقطاب ضحاياه للإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 

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