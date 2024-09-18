الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رياضة

رابطة الأندية تجتمع اليوم لحسم شكل الدوري في الموسم الجديد

أعضاء رابطة الأندية
أعضاء رابطة الأندية المحترفة، فيتو

رابطة الأندية، يعقد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز، من أجل تحديد شكل المسابقة في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

 

ويعقد اجتماع مسئولي رابطة الأندية مع ممثلي أندية الدوري الممتاز بمقر مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

تنتظر الجماهير المصرية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، وسط غموض حول موعد محدد لبدء المباريات وأيضا شكل المسابقة وموعد ختامها.

شكل الدوري الممتاز

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن هناك 3 مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد، وهي كالتالي:

المقترح الأول

أن يتم لعب الدوري بالشكل المعتاد وهو ما سيتسبب في تأخر المسابقة واستمرار تداخل المواسم وعدم حصول الأندية على فترات الراحة الكافية، وأيضا حدوث حالة من الجدل حول هوية الفرق المقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية.

المقترح الثاني

وتضمن المقترح الثاني أن يتم لعب الدوري من مجموعة واحدة تضم 18 فريقا، وتقام بنظام الدور الواحد، على أن يتم تصعيد أول 10 فرق في الترتيب للعب على اللقب، بينا يتنافس الـ8 الآخرين على الهبوط.

المقترح الثالث

وينص المقترح الثالث على أن يتم لعب الدوري من مجموعتين وهو ما سيقلل عدد الجولات المقرر أن تتضمنها المسابقة وصولا للنهائيات التي سيحسم من خلالها بطل الدوري.

درع الدوري الممتاز، فيتو

الشكل الأقرب للتطبيق في مسابقة الدوري 

وعلمت فيتو، أن الشكل الأقرب حتى الآن، أن يلعب الدوري من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة، ويتنافس أول 10 أندية على اللقب فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط.

الموعد المبدئي لانطلاق مسابقة الدوري

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخب للاستعداد بشكل كاف  للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة.

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