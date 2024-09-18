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رياضة

أشرف نصار: يجب إقامة انتخابات رابطة الأندية قبل مناقشة شكل الدوري

رئيس نادي البنك الأهلي،
رئيس نادي البنك الأهلي، فيتو

رابطة الأندية، أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن رابطة الأندية المحترفة تستحق الشكر بعد الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه لابد عمل انتخابات جديدة للرابطة قبل مناقشة شكل الدوري في الموسم المقبل.

من سيدير مسابقة الدوري الممتاز؟

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لابد من عمل انتخابات لـ رابطة الأندية المحترفة حتى نعرف من سيدير الدوري الموسم المقبل، وهناك رأي عدد كبير من الأندية أن يكون الدوري بالشكل المعتاد مع ضرورة تنظيم جدول البطولة منذ اليوم الأول، وأن يكون معلن وواضح".

فريق البنك الأهلي، فيتو

رأي معظم الأندية تطبيق الشكل المعتاد للدوري

وأضاف أشرف نصار: "كان يتم الإعلان عن جدول الدوري على عدة مراحل، وهذه الأمور تؤثر على فترات الإعداد، والموسم الماضي كان فيه توقف 45 يوما بسبب بطولة أمم إفريقيا، ولو تم حذف هذه الفترة سيتم انهاء الدوري في شهر يونيو، وهذا رأي معظم الأندية وهناك تواصل حدث مع الاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش".

وأكمل: "سأقول رأيي في الاجتماع بأنه لابد أن يكون الدوري بنظامه المعتاد، خصوصا أن الموسم الماضي كان هناك ارتباطات عديدة للمنتخبات الوطنية".

وزاد: "ما المانع في انتخاب الرابطة الجديدة، ومن ثم مناقشة شكل بطولة الدوري المصري".

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رابطة الأندية اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي رابطة الأندية المحترفة الاتحاد السكندري طلائع الجيش

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