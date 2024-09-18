رابطة الأندية تحسم الجدل وتكشف شكل الدوري الممتاز بالموسم الجديد

رابطة الأندية، أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن درع الدوري موجود لدى الشركة الراعية، وسوف يتم تسليمه للنادي الأهلي يوم السبت المقبل، وتم الاتفاق على تسلمه عقب لقاء جورماهيا الكيني بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: “الأهلي منح لاعبيه ومدربه إجازة ثم جاءت الأجندة الدولية، والنادي الأهلي هو صاحب القرار في اختيار التوقيت الأنسب لتسلم درع الدوري، وفي النهاية تم اختيار استاد القاهرة وبحضور الجماهير”.

مواصفات درع الدوري الجديد

وأضاف: "درع الدوري موجود لدى الشركة الراعية، وهو "درع رائع" ويليق بالبطولة المصرية والبطل المتوج بها، وهو أشبه بكؤوس البطولات العالمية، وسوف يتم أيضا عمل كأس جديدة للفائز بلقب كأس مصر خلال الموسم المقبل".

ثروت سويلم، فيتو

اجتماع الأندية مع رابطة الأندية

وأكمل: "اليوم الأربعاء سوف يقام الثالثة عصرًا اجتماع في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، وسوف يتم إصدار بيان رسمي بعد ذلك، واتحاد الكرة والرابطة والشركة الراعية وبحضور مندوبي 18 ناديا، من أجل حسم كافة الأمور، وأتمنى أن يكون هناك إنكار ذات للجميع من أجل تخطى الموسم الصعب".

شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل

وواصل: "سوف يتم لعب دور أول، ومن ثم أول 10 فرق تتنافس على لقب الدوري، وباقي الـ8 أندية تتنافس على الهبوط، وهذا الشكل هو الأقرب للتنفيذ، وينطلق يوم 30 أكتوبر من أجل إنهاء منافسات بطولة الدوري يوم 6 يونيو 2025".

كونجرس الروابط العالمية يقام في مصر قريبا

وتابع: "رابطة الأندية مستمرة في عملها حتى تشكيل رابطة جديدة، ومن حقنا تحديد الشكل الجديد لبطولة الدوري المصري، ورابطة الأندية أصبحت من الكيانات العالمية والمعترف بها دوليًا وهناك كونجرس للروابط العالمية سيقام في مصر قريبا، ومن الصعب إلغاء الرابطة او تحويلها إلى لجنة كما يتردد".

موعد انتخابات رابطة الأندية

وأكد: "النادي الأهلي سيكون مرتبط بكأس العالم للأندية، ومن بداية يونيو سيكون خارج المنافسات المحلية، والموضوع ليس مُوجه لأمر معين، كما انتخابات رابطة الأندية ستكون في أول أكتوبر المقبل".

وختم: "العمل في مجال كرة القدم له بريق بالطبع، وكل الأسماء الموجودة في الرابطة كلهم قيادات محترمة، والجميع يعمل داخل الرابطة بإنكار ذات، ولم أتحدث مع أي شخص في ملف الترشح مجددًا، وكل الموجودين حاليا يريدون اكمال مسيرتهم بشكل طبيعي".