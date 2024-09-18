الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تحسم الجدل وتكشف شكل الدوري الممتاز بالموسم الجديد

رابطة الأندية المحترفة،
رابطة الأندية المحترفة، فيتو

رابطة الأندية، أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن درع الدوري موجود لدى الشركة الراعية، وسوف يتم تسليمه للنادي الأهلي يوم السبت المقبل، وتم الاتفاق على تسلمه عقب لقاء جورماهيا الكيني بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: “الأهلي منح لاعبيه ومدربه إجازة ثم جاءت الأجندة الدولية، والنادي الأهلي هو صاحب القرار في اختيار التوقيت الأنسب لتسلم درع الدوري، وفي النهاية تم اختيار استاد القاهرة وبحضور الجماهير”.

مواصفات درع الدوري الجديد

وأضاف: "درع الدوري موجود لدى الشركة الراعية، وهو "درع رائع" ويليق بالبطولة المصرية والبطل المتوج بها، وهو أشبه بكؤوس البطولات العالمية، وسوف يتم أيضا عمل كأس جديدة للفائز بلقب كأس مصر خلال الموسم المقبل".

ثروت سويلم، فيتو

اجتماع الأندية مع رابطة الأندية

وأكمل: "اليوم الأربعاء سوف يقام الثالثة عصرًا اجتماع في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، وسوف يتم إصدار بيان رسمي بعد ذلك، واتحاد الكرة والرابطة والشركة الراعية وبحضور مندوبي 18 ناديا، من أجل حسم كافة الأمور، وأتمنى أن يكون هناك إنكار ذات للجميع من أجل تخطى الموسم الصعب".

شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل

وواصل: "سوف يتم لعب دور أول، ومن ثم أول 10 فرق تتنافس على لقب الدوري، وباقي الـ8 أندية تتنافس على الهبوط، وهذا الشكل هو الأقرب للتنفيذ، وينطلق يوم 30 أكتوبر من أجل إنهاء منافسات بطولة الدوري يوم 6 يونيو 2025".

كونجرس الروابط العالمية يقام في مصر قريبا

وتابع: "رابطة الأندية مستمرة في عملها حتى تشكيل رابطة جديدة، ومن حقنا تحديد الشكل الجديد لبطولة الدوري المصري، ورابطة الأندية أصبحت من الكيانات العالمية والمعترف بها دوليًا وهناك كونجرس للروابط العالمية سيقام في مصر قريبا، ومن الصعب إلغاء الرابطة او تحويلها إلى لجنة كما يتردد".

موعد انتخابات رابطة الأندية

وأكد: "النادي الأهلي سيكون مرتبط بكأس العالم للأندية، ومن بداية يونيو سيكون خارج المنافسات المحلية، والموضوع ليس مُوجه لأمر معين، كما انتخابات رابطة الأندية ستكون في أول أكتوبر المقبل".

وختم: "العمل في مجال كرة القدم له بريق بالطبع، وكل الأسماء الموجودة في الرابطة كلهم قيادات محترمة، والجميع يعمل داخل الرابطة بإنكار ذات، ولم أتحدث مع أي شخص في ملف الترشح مجددًا، وكل الموجودين حاليا يريدون اكمال مسيرتهم بشكل طبيعي".

الأهلي يعلن رسميا موعد استلام درع الدوري المصري

رابطة الأندية تعلن فوز إمام عاشور بأفضل هدف في الموسم (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رابطة الأندية رابطة الأندية المحترفة ثروت سويلم الأهلي النادي الأهلي درع الدوري مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر اتحاد الكرة شكل الدوري الممتاز بطولة الدوري المصري انتخابات رابطة الأندية

مواد متعلقة

رابطة الأندية تتجه لإعلان الدوري من دور واحد ومنع التأجيلات

4 مطالب لحسام حسن قبل اجتماع الرابطة مع الأندية لتحديد شكل الدوري

رابطة الأندية تكشف موعد الإعلان عن شكل الدوري

رابطة الأندية تكشف مفاجأة بشأن شكل الدوري الجديد وأعداد الجماهير (فيديو)

الأكثر قراءة

50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي، والتجاري 100%

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

انخفاض 6 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالأسواق

خبير يفجر مفاجأة عن مدة وحجم تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان (فيديو)

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

رابطة الأندية تحسم الجدل وتكشف شكل الدوري الممتاز بالموسم الجديد

إصابة 4 بينهم سيدة في انقلاب سيارة ملاكي بواحة باريس في الوادي الجديد

منوعات

المزيد

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية