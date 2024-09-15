موعد انتخاب المجلس الجديد لرابطة الأندية

رابطة الأندية، أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لرابطة الأندية المحترفة، سيتم عقب انتهاء الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل مع أندية الدوري.

وأضاف سويلم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "رابطة الأندية مستمرة في عملها للوصول إلى شكل الدوري الممتاز الذي سيبدأ في شهر أكتوبر وهناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل للوصول إلى الشكل المناسب للدوري المصري".

واستكمل: "الأقرب اتجاه الأندية إلى استمرار الدوري بشكله النمطي القديم وبهذا الوضع سيتم استمرار استنزاف اللاعبين".

درع الدوري الممتاز، فيتو

رابطة الأندية لا تستطيع فرض رأيها

واستطرد: "رابطة الأندية لا تستطيع فرض رأيها علي أندية الدوري بتغيير شكل الدوري الممتاز ولا بد أن يتم هذا القرار بالاتفاق مع الأندية ".

وأردف: "لابد من وجود موسم استثنائي لمصلحة الكرة المصرية ولا بد أن ينتهي الدوري الممتاز في شهر يونيو وهذا الرأي معروض علي الأندية".

شكل الدوري التقليدي الأقرب

وواصل: "الأندية متمسكة بشكل الدوري علي نظامه القديم رغم أن ذلك فيه مخاطر كثيرة على الأندية وحسام حسن المدير الفني للمنتخب أكد أن تحديد مواعيد الدوري تساعده على الوصول إلى كأس العالم".