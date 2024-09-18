الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

يترقب الكثير من المواطنين بدء التقديم لحجز شقق الإسكان الإجتماعي أو شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، وذلك بعد إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح إعلان جديد لشقق محدودي ومتوسطي الدخل خلال شهر نوفمبر المقبل.

 

 ما هي حدود قسط التمويل ؟

وأجابت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن ذلك، مؤكدًا أن القسط الذي تسدده شهريا يجب ألا يزيد على ٣٥% من دخلك الشهري إذ كنت من محدودي الدخل و٤٠% من دخلك الشهري من غير محدودي الدخل.

 

ومن المقرر حجز شقق الإسكان الإجتماعي عن طريق الموقع الالكتروني لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والشقق كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا.

 

والطرح يشمل مجموعة من المدن الجديدة والمحافظات ومنها أكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر والسادات وحدائق العاصمة وبدر والعبور بالإضافة لعدد من المدن بمحافظات  الصعيد ومنها سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

وعن شروط التقديم وحجز شقق الإسكان الاجتماعي فهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

 

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان الاجتماعي الاسكان والمرافق التمويل العقاري المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري صندوق الاسكان الاجتماعي شقق سكن كل المصريين

الأكثر قراءة

أخبار مصر.. زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز.. خسوف جزئي للقمر.. الحكومة تسقط في اختبار الدواء.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو البحر.. ومواعيد مباريات اليوم

الموعد والقنوات المجانية الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

أول رد من شركة "جولد أبوللو" التايوانية على حادث "البيجر"

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في غزة

الأم منعته 12 سنة عن والده، محكمة جنوب الجيزة تقضي بتمكين زوج من رؤية ابنه

لمرضى السكر، كيفية الحماية من الإصابة بجلطات القلب

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

فاروق جعفر: الزمالك بحاجة إلى لجنة كرة مثل الأهلي

ads

منوعات

المزيد

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

5 طرق لفحص السيارات المستعملة قبل اقتنائها

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية