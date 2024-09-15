الإسكان تطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني في أخميم الجديدة
تواصل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بنظام المزاد العلني.
وتطرح بمدينة أخميم الجديدة، 11 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (26م٢: 100م٢)، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (33م2: 67م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني
وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 20/10/2024.، ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهازي تنمية المنيا الجديدة،و يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية.
كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.
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