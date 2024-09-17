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تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

حجز شقق الإسكان الإجتماعي، يترقب الكثير من المواطنين بدء التقديم لحجز شقق الإسكان الإجتماعي أو شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، وذلك بعد إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح إعلان جديد لشقق محدودي ومتوسطي الدخل خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر حجز شقق الإسكان الإجتماعي عن طريق الموقع الالكتروني لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والشقق كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا.

والطرح  يشمل مجموعة من المدن الجديدة والمحافظات ومنها أكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر والسادات وحدائق العاصمة وبدر والعبور بالإضافة لعدد من المدن بمحافظات  الصعيد ومنها سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

وعن شروط التقديم وحجز شقق الإسكان الاجتماعي فهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

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