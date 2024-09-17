بينهم 400 إصابة حرجة، ارتفاع ضحايا انفجار أجهزة الاتصالات بلبنان لـ 4 آلاف جريح

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أجهزة الاتصال إلى 4000 جريح بينهم 400 إصابة حرجة.

انفجار أجهزة لا سلكية بيد حامليها في مختلف مناطق لبنان

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل ضحايا في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.