إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية علي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات ثلاثة منهم لأطفال في غارة إسرائيلية على محيط بلدة الكواخ شرقي لبنان.

غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بشن جيش الاحتلال غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".