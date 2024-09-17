الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نرفض التعليق على واقعة تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ترفض التعليق على واقعة تفجير أجهزة الاتصال في لبنان.

وبحسب شبكة «العربية»، أكدت الخارجية الأمريكية: سنحث إيران على عدم انتهاز أي حادث لزيادة حالة عدم الاستقرار.. والتصعيد العسكري لن يحقق هدف إسرائيل بعودة سكان الشمال لمنازلهم.

9 شهداء إضافة إلى 2800 جريح

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء حادث انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية إلى 9، إضافة إلى 2800 جريح.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

 

انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق لبنان

ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل ضحايا في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.

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