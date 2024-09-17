هل يفكر نتنياهو في اجتياح لبنان بريا؟ قيادي عسكري يرد (فيديو)
قال العميد حسن جوني نائب رئيس أركان جيش لبنان سابقا: إنّ قرار نتنياهو بتصعيد الموقف في جنوب لبنان من أجل إيجاد الحل لسكان شمال إسرائيل ليس جديدا، وبات معزوفة متكررة.
خلاف نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال
وأضاف جوني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «وفقا لبعض الإحصائيات، إن التهديد بتوسعة الحرب أصبح مكررا 250 مرة، ولكن، واضح أن الأمر أسخن في الساعات الماضية، في ظل الخلاف القائم بين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت».
عودة سكان شمال إسرائيل لمنازلهم
وتابع، أن نتنياهو يريد فعل شيء ما لإرضاء جمهوره والاستجابة للضغط الداخلي الذي يعاني منه، إذ يريد فعل أي شيء لعودة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم، إذ أصبحوا يعيرونه بأنه لا يهتم بهم، ويميز بينهم وسكان تل أبيب، ويتهمونه بالجبن أمام حزب الله وقيادة الجيش.
خطة نتنياهو في لبنان
وواصل: «ومن ثم، فإن نتنياهو مدعو إلى القيام بعمل عسكري غير نمطي متقدم عما كان يقوم به سابقا، لذا، اصطدم مع وزير دفاعه، ولا أعتقد أنه قد يرتكب خطأ بدخول بري إلى لبنان، لأن قيادة جيشه تعلم أن هذا الأمر لن يحقق شيئا، بل تكبد خسائر فادحة».
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