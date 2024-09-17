استهدف أجهزة الاتصال، إصابة العشرات من حزب الله في هجوم إلكتروني

أفادت وسائل إعلام دولية، بأن “هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في جنوب لبنان، مما تسبب إلى إصابة العشرات من قبل عناصر حزب الله”.



وحسب وكالة “رويترز”،، إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".



فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يواف جالانت من العواقب المدمرة على إسرائيل في حال شنت حربا على لبنان.



وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان إن أوستن أشار إلى العواقب المدمرة التي قد يخلفها التصعيد الواسع على إسرائيل ولبنان والمنطقة، داعيا إلي ضرورة وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، وأن إسرائيل يجب أن تمنح المفاوضات الدبلوماسية الوقت لنجاحها.