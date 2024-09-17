الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

البنتاجون: لا تغيير لوضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط بعد تفجيرات لبنان

البنتاجون
البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، إنه لا تغيير لوضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد تفجير أجهزة اتصال محمولة في لبنان، مشيرة إلى أنها تركز بشكل كبير على ضمان عدم تصعيد التوترات في المنطقة وتحولها إلى صراع أوسع.


وأكدت أن السبيل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.


قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ترفض التعليق على واقعة تفجير أجهزة الاتصال في لبنان.


وبحسب شبكة «العربية»، أكدت الخارجية الأمريكية: سنحث إيران على عدم انتهاز أي حادث لزيادة حالة عدم الاستقرار.. والتصعيد العسكري لن يحقق هدف إسرائيل بعودة سكان الشمال لمنازلهم.

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