البنتاجون: لا تغيير لوضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط بعد تفجيرات لبنان
قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، إنه لا تغيير لوضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد تفجير أجهزة اتصال محمولة في لبنان، مشيرة إلى أنها تركز بشكل كبير على ضمان عدم تصعيد التوترات في المنطقة وتحولها إلى صراع أوسع.
وأكدت أن السبيل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ترفض التعليق على واقعة تفجير أجهزة الاتصال في لبنان.
وبحسب شبكة «العربية»، أكدت الخارجية الأمريكية: سنحث إيران على عدم انتهاز أي حادث لزيادة حالة عدم الاستقرار.. والتصعيد العسكري لن يحقق هدف إسرائيل بعودة سكان الشمال لمنازلهم.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.