الأمم المتحدة تأسف لأحداث لبنان وتحذر من مخاطر التصعيد

قالت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إن التطورات في لبنان مثيرة للقلق.

وأصافت الأمم المتحدة: نأسف لسقوط ضحايا مدنيين ونؤكد على مخاطر التصعيد في لبنان.

إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان بسبب عملية تفجير لأجهزة اتصال لاسلكية.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها

ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.