الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تأسف لأحداث لبنان وتحذر من مخاطر التصعيد

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قالت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إن التطورات في لبنان مثيرة للقلق.

وأصافت الأمم المتحدة: نأسف لسقوط ضحايا مدنيين ونؤكد على مخاطر التصعيد في لبنان.

إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان 

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من 1000 شخص  في لبنان بسبب عملية تفجير لأجهزة اتصال لاسلكية.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها

ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.

تفاصيل ما جرى، هكذا نفذ الموساد عملية تفجير الـ pager في لبنان (فيديو)

رويترز: إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان في عملية تفجير أجهزة الـ Pager 

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الأمم المتحدة لبنان Pager الصحة اللبنانية وسائل اعلام لبنانية

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