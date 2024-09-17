حزب الله يتوعد إسرائيل ويحملها مسؤولية تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان
حملت جماعة حزب الله اللبانية، مساء اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان.
وأضاف حزب الله: "العدو الغادر المجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب"
إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان
وأفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان بسبب عملية تفجير لأجهزة اتصال لاسلكية.
وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.
مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها
ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.
وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.
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