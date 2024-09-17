الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بعد تفجيرات لبنان، إسرائيل ترفع حالة التأهب في جميع الموانئ

حزب الله
حزب الله

أكدت هيئة البث الإسرائيلية رفع حالة التأهب في جميع الموانئ بما في ذلك إيلات، في ظل توقع رد من حزب الله على تفجير أجهزة الاتصال.

وأضافت أن مسؤولي وزارة النقل ناقشوا الاستعدادات بميناء حيفا ومطار بن غوريون وسيناريوهات أخرى.

فيما شهد لبنان خلال الساعات الماضية، حالة من الذعر بعدما تمكن الموساد الإسرائيلي، من اختراق أجهزة اتصالات الـ pager (بيجر) التى تستخدمها عناصر حزب الله، لصعوبة الوصول لها مقارنة بأجهزة المحمول الحديثة.


من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن أجهزة الراديو "بيجر" التي انفجرت اليوم في لبنان اشتراها حزب الله في الأشهر الأخيرة أي بعد اندلاع الحرب على غزة، وهي من أحدث طراز، على حد زعم الصحيفة الإسرائيلية.

هذا وذكرت الوكالة اللبنانية، أن "الحدث الأمني المعادي وغير المسبوق"، وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية التي تواجد فيها مقاتلو الحزب.

 

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