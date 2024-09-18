الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض 6 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالأسواق

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية؛ وهم السكري والفونس وتيمور والهندي والصديقة وجولك.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار 12 نوعًا، وأبرز التحركات في أسعارها، التي جاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر المانجو العويس بين 30 جنيهًا و42 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر المانجو الزبدية بين 27 جنيهًا و28 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو بلدي بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو الفص بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا.
  5. تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  6. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  7. تراوح سعر مانجو سنارة بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  8. تراوح سعر مانجو فجر كلان بين 21 جنيهًا و23 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  9. تراوح سعر مانجو تومي بين 21 جنيهًا و23 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق..
  10. تراوح سعر مانجو كنت بين 19 جنيهًا و23 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  11. تراوح سعر مانجو كيت بين 19 جنيهًا و23 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  12. تراوح سعر المانجو نعومي من 20 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
txt

ارتفاع 3 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو

txt

الحجر الزراعي يستقبل وفدا من ماليزيا لفتح أسواقها أمام صادرات المانجو الطازجة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المانجو اسعار المانجو أسعار المانجو اليوم سعر المانجو سعر المانجو اليوم سعر مانجو عويس المانجو العويس سعر مانجو سوق العبور سعر المانجو فص سعر مانجو سكري سعر المانجو نعومي موقع فيتو فيتو سعر كيلو المانجو أسعار كيلو المانجو سعر كيلو مانجو أسعار كيلو مانجو

مواد متعلقة

تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو في الأسواق

العويسي قفزت إلى 84 جنيهًا، ارتفاع في أسعار المانجو بالأسواق

ارتفاع العويسي والفونس والنعومي، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو

منهم العويسي والزبدية والفص، أسعار 18 نوعًا من المانجو في السوق

تبدأ بـ 16 جنيهًا، تحركات جديدة في أسعار 18 نوعًا من المانجو بسوق العبور

انخفاض العويسي وارتفاع الصديقة، تعرف على أسعار المانجو في الأسواق

الأكثر قراءة

50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي، والتجاري 100%

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

انخفاض 6 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالأسواق

خبير يفجر مفاجأة عن مدة وحجم تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان (فيديو)

رابطة الأندية تحسم الجدل وتكشف شكل الدوري الممتاز بالموسم الجديد

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

ads

منوعات

المزيد

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية