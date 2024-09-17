ارتفاع 3 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية.

انتهاء موسم 6 أصناف من المانجو

يشار إلى أن موسم المانجو انتهى لعدد من الأصناف الرئيسية، التي أوشكت على الاختفاء من أسواق التجزئة لبيع الفاكهة، لكنها انتهت في أسواق الجملة، وهم السكري والفونس وتيمور والهندي والصديقة وجولك.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار 12 نوعًا، وأبرز التحركات في أسعارها، التي جاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور

تراوح سعر المانجو العويس بين 30 جنيهًا و45 جنيهًا. تراوح سعر المانجو الزبدية بين 27 جنيهًا و28 جنيهًا. تراوح سعر مانجو بلدي بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا. تراوح سعر المانجو الفص بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا. تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا. تراوح سعر مانجو سنارة بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا. تراوح سعر مانجو فجر كلان بين 24 جنيهًا و28 جنيهًا. تراوح سعر مانجو تومي بين 24 جنيهًا و28 جنيهًا. تراوح سعر مانجو كنت بين 22 جنيهًا و26 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو كيت بين 22 جنيهًا و26 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر المانجو نعومي من 25 إلى 37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.