الحجر الزراعي يستقبل وفدا من ماليزيا لفتح أسواقها أمام صادرات المانجو الطازجة

استقبل الحجر الزراعي المصري وفدا من ماليزيا وذلك لمراجعة إجراءات الصحة النباتية تمهيدا لنفاذ المانجو المصرية إلى الأسواق الماليزية.

واستهل الوفد زيارته بزيارة الحجر الزراعي المصري للاطلاع علي نظم الفحص والرقابة الحجرية حيث قام د محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي بالترحيب بالوفد وعرض الإجراءات المتخذة من الحجر الزراعي، وتوجه الوفد لزيارة أحد محطات التعبئة للمانجو حيث يستكمل الوفد باقي أيام الزيارات الي مزارع ومحطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي وذلك لوضع ضوابط الصحة النباتية بنهاية الزيارة لتصدير المانجو الطازجة من مصر إلي ماليزيا.

وتقدم الوفد والدكتور محمد المنسي بالشكر إلي مسئولي الملفات بالصحة النباتية، وجهاز التمثيل التجاري المصري الذي قام بتنسيق الزيارة بالإضافة الي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.