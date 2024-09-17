الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: تفاهم مشترك وتوافق سياسي بين مصر والمجر

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

 رحب الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بنظيره المجري الذي يزور مصر حاليًا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وفي إطار العلاقة الوثيقة التي تربط رئيس الجمهورية بنظيره المجري ورئيس وزراء المجر.

 

علاقة ثنائية متميزة بين مصر والمجر

 وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، أن هناك تفاهمًا مشتركًا وتوافقًا سياسيًا بين البلدين، وهناك علاقة ثنائية متميزة بين الجانبين، فضلا عن وجود حرص متبادل على مزيد من تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح هذين البلدين والشعبين الصديقين.

 

 التشاور المستمر على مستوى قيادتي مصر والمجر 

وأكد أن هذه الزيارة تعكس العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين وفي إطار التشاور المستمر على مستوى قيادتي البلدين، مؤكدا أن الزيارات المتبادلة تعطي زخما للعلاقات الثنائية بين الطرفين وفرصة لتبادل الرؤى والتشاور حول كيفية مزيد من تطوير هذه العلاقات إلى جانب التشاور حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.

تفاصيل مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الروسي، أبرزها قضيتا سد النهضة وغزة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون المشترك

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بدر عبد العاطي المجري صر والمجر لملفات الإقليمية والدولية

مواد متعلقة

مذكرة تفاهم بشأن المفاعلات النووية، وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره المجرى

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون المشترك

تفاصيل مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الروسي، أبرزها قضيتا سد النهضة وغزة

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد بشأن عامل التحويلة المتهم في حادث قطاري الزقازيق

بعد انتشاره سريعا بـ15 دولة، جمال شعبان يحذر من متحور جديد يثير المخاوف

رضوى الشربيني تعلن إنهاء تعاقدها مع قناة "سي بي سي سفرة"

شاب تقدم لخطبتها ورفضته، الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء

كولر يدرس توظيف كهربا في مركز جديد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

وزير الأوقاف السابق عن فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه: دعوات باطلة فاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية