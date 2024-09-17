وزير الخارجية: تفاهم مشترك وتوافق سياسي بين مصر والمجر

رحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بنظيره المجري الذي يزور مصر حاليًا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وفي إطار العلاقة الوثيقة التي تربط رئيس الجمهورية بنظيره المجري ورئيس وزراء المجر.

علاقة ثنائية متميزة بين مصر والمجر

وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، أن هناك تفاهمًا مشتركًا وتوافقًا سياسيًا بين البلدين، وهناك علاقة ثنائية متميزة بين الجانبين، فضلا عن وجود حرص متبادل على مزيد من تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح هذين البلدين والشعبين الصديقين.

التشاور المستمر على مستوى قيادتي مصر والمجر

وأكد أن هذه الزيارة تعكس العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين وفي إطار التشاور المستمر على مستوى قيادتي البلدين، مؤكدا أن الزيارات المتبادلة تعطي زخما للعلاقات الثنائية بين الطرفين وفرصة لتبادل الرؤى والتشاور حول كيفية مزيد من تطوير هذه العلاقات إلى جانب التشاور حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.