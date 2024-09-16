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خارج الحدود

تفاصيل مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الروسي، أبرزها قضيتا سد النهضة وغزة

تفاصيل مناقشات وزير
تفاصيل مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الروسي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الروسي"سيرجي لافروف"، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

 

استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك 

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن الوزير عبد العاطي أكد أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجستيات، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وخاصة مع انضمام مصر لعضوية تجمع بريكس.

 

كما تناول الوزيران تطورات عدد من المشروعات الهامة التي يتم تنفيذها، وعلى رأسها محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

كما تبادل الجانبان الرؤى حيال التطورات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، وجددا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وتناقش الوزيران كذلك حول الأوضاع في السودان، وليبيا، بجانب ضرورة تحقيق أمن البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

 

السد الإثيوبي 

 وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية وحدة الصومال وسيادته على أراضيه وإدانة أية تحركات تنال من وحدته، فضلًا عن تناول الأوضاع في ليبيا، والأزمة السورية، وموضوع السد الإثيوبي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، ورفض أية إجراءات أحادية، وأي ضرر يلحق بدولتي المصب. 

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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