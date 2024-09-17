وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون المشترك
أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع "بوي ثانه سون"، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام.
عمق الصداقة التاريخية التى تجمع مصر وفيتنام
وفى تصريح للسفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح ان وزير الخارجية هنأ نظيره الفيتنامي بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الوزراء، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
وأوضح أن الدكتور عبد العاطى أكد خلال الاتصال على عمق الصداقة التاريخية التى تجمع البلدين، معربًا عن تطلعنا لتعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية خلال الفترة المقبلة.
إعصار "ياجي" المُدمر
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور بدر عبد العاطي أعرب عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية في وفاة المواطنين الفيتناميين إثر إعصار "ياجي" المُدمر، مما أسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا والمُصابين والمفقودين، مؤكدًا على تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع فيتنام وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.
واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته، بالاشارة الي أن وزير الخارجية أشاد خلال الاتصال بالتنسيق الإيجابي القائم بين مصر وفيتنام في المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف، وأعرب عن تطلعه لاستقبال وزير خارجية فيتنام في القاهرة في أقرب فرصة لاستمرار وتيرة التعاون بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.
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