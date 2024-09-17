الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الفيتنامى، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع "بوي ثانه سون"، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام.

عمق الصداقة التاريخية التى تجمع مصر وفيتنام

وفى تصريح للسفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح ان وزير الخارجية هنأ نظيره الفيتنامي بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الوزراء، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وأوضح أن الدكتور عبد العاطى أكد خلال الاتصال على عمق الصداقة التاريخية التى تجمع البلدين، معربًا عن تطلعنا لتعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية خلال الفترة المقبلة.

إعصار "ياجي" المُدمر

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور بدر عبد العاطي أعرب عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية في وفاة المواطنين الفيتناميين إثر إعصار "ياجي" المُدمر، مما أسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا والمُصابين والمفقودين، مؤكدًا على تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع فيتنام وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.

واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته، بالاشارة الي أن وزير الخارجية أشاد خلال الاتصال بالتنسيق الإيجابي القائم بين مصر وفيتنام في المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف، وأعرب عن تطلعه لاستقبال وزير خارجية فيتنام في القاهرة في أقرب فرصة لاستمرار وتيرة التعاون بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.

تفاصيل مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الروسي، أبرزها قضيتا سد النهضة وغزة

وزير الخارجية: مصر لن توقف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتنام مصر و فيتنام إعصار ياجى

مواد متعلقة

تفاصيل مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الروسي، أبرزها قضيتا سد النهضة وغزة

وزير الخارجية: مصر لن توقف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

بدر عبد العاطي يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي خلال زيارته لموسكو

الأكثر قراءة

مبلغ ضخم، اتحاد كرة اليد يحرم المنتخب من مكافآت الأولمبياد

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

قرار عاجل من "تعليم القاهرة" بشأن تنظيم دخول الطلاب ببداية العام الجديد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

التعليم تعلن توزيع منهج العلوم للصف الأول الإعدادي

علاج نهائي لمرض السكر على الأبواب، أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة ويكشف التطورات

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

مصدر طبي: تحسن الحالة الصحية لعامل التحويلة المتهم بحادث الزقازيق واقتياده لقسم الشرطة

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

استعدادا للعام الدراسي الجديد، المترو يطرح استمارة الاشتراك في هذه المحطات

المزيد

انفوجراف

اخترع نظاما بدائيا للاتصالات حير العالم.. أسباب فشل إسرائيل في القبض على يحيى السنوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية