بدر عبد العاطي يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي خلال زيارته لموسكو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "أنطون أليخانوف" وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية، في إطار زيارته الجارية إلى موسكو.

وفي تصريح للسفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة مع الجانب الروسي في مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية لروسيا.

كما أعرب عن تطلع الجانب المصري لأن تشهد الجولة المقبلة للجنة المشتركة خطوات ملموسة تؤسس لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدولتين بما يستجيب لأولوياتهما.