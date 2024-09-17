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خارج الحدود

مذكرة تفاهم بشأن المفاعلات النووية، وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره المجرى

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تكنولوجيا المفاعلات النووية بين مصر والمجر.

مصر لديها المفاعلات الأربع في الضبعة

قال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، أن مصر لديها المفاعلات الأربع في الضبعة، وهناك محطة باطش في المجر، وهذه المحطات تستخدم نفس التكنولوجيا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وأضاف عبدالعاطي: “معدل السياحة المجرية لمصر عاد لما قبل جائحة كورونا ونتطلع لزيادته”.

العلاقات بين مصر والمجر

أشاد عبد العاطى، بالعلاقات بين مصر والمجر، مؤكدا تعزيز هذه العلاقات والحرص على تطويرها فى كافة المجالات.

ولفت إلى أن الزيارات المتبادلة تعطي الفرصة لمزيد من التشاور، وتبادل الرؤي بين البلدين حول العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على وجود إرادة سياسية متبادلة بالعمل على تطوير هذه العلاقات.

 

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر 

 وأكد أن الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة السياسية ساهمت في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما كشف وزير الخارجية، عن توريد أكثر من 970 عربة قطار مجري إلى مصر، مضيفا:" المتبقى يتم توريده وفقا للجدول الزمني وبوتيرة متسارعة".

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