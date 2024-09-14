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اقتصاد

الملوخية بـ 5 والبطاطس 22 جنيهًا، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 "فيتو" تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 22 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 6 إلى 12 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 35 إلى 40 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  8. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.
  9. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 9 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 14 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
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أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس في سوق العبور

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