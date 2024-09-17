بعد حادثي ترامب، أبرز الرؤساء والمرشحين الذين تعرضوا للاغتيال أو محاولاته بالانتخابات الأمريكية، لينكولن ينجو بأعجوبة، جون إف كينيدي قتل على خلفية حرب فيتنام، وريجان وفورد وروزفلت بالقائمة
الانتخابات الرئاسية الامريكية أشبه بحقول الألغام بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسية نظرا لما تعرض له عدد كبير منهم لمحاولات الاغتيال كان آخرها ما تعرض له المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب من محاولة اغتيال، عندما أطلق رجل عليه النار خلال تجمع انتخابي، ثم محاولة إطلاق نار بالقرب من ملعب الجولف الخاص به.
وتعرض الكثير من الرؤساء الأمريكيين أو المرشحين للرئاسة للاستهداف، من بينهم أبراهام لينكولن وجون إف كينيدي.
مرشحون تعرضوا لمحاولات الاغتيال
رونالد ريجان (1981)
تعرض رونالد ريجان لإطلاق نار وأُصيب بجروح خطرة لدى مغادرته فعالية في فندق هيلتون بواشنطن وأمضى ريجان 12 يومًا في المستشفى، وعززت الحادثة شعبيته مع إظهاره روح الفكاهة والصلابة خلال فترة تعافيه وتم القبض على مطلق النار ويُدعى جون هينكلي جونيور، ومُنح إفراجًا غير مشروط في 2022.
جيرالد فورد (1975)
ونجا الرئيس الأسبق جيرالد فورد من محاولتي اغتيال منفصلتين نفذته امرأتان في سبتمبر 1975، في كاليفورنيا خلال فترة 17 يومًا.
جورج والاس (1972)
خلال نشاطات حملة جورج والاس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له للانتخابات الرئاسية، أُطلق النار على والاس في مركز تسوق في لوريل بولاية ماريلاند، وأصيب بشلل دائم.
وسلطت محاولة اغتيال والاس المعروف بآرائه العنصرية وشعبويته، الضوء على التوترات السياسية السائدة آنذاك في الولايات المتحدة، واحتمالات تفجر أعمال عنف داخلية خلال حقبة حرب فيتنام.
روبرت إف كينيدي 1968
وقُتل روبرت شقيق الرئيس جون إف كينيدي والذي كان يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له للانتخابات الرئاسية، في إطلاق نار في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وكان لمحاولة الاغتيال تداعيات كبيرة على سباق الانتخابات الرئاسية لعام 1968 وجاءت بعد مقتل رائد حقوق الإنسان مارتن لوثر كينج جونيور، ما أدى إلى تفاقم الاضطرابات السياسية أواخر الستينات.
جون إف كينيدي (1963)
اغتِيل الرئيس كينيدي في إطلاق نار استهدف موكبه، وكان في إحدى سياراته مع زوجته جاكي، في مدينة دالاس بولاية تكساس.
ومطلق النار هو لي هارفي أوزوالد، وتوصلت "لجنة وارن" التي حققت في الاغتيال في 1964 إلى أن "أوزوالد"، عنصر البحرية السابق الذي أقام في الاتحاد السوفييتي، تصرف بمفرده.
يعتقد عدد كبير من الأمريكيين أن مقتل جي إف كي، أذِن بفترة أكثر عنفًا في السياسة والمجتمع الأمريكي، على خلفية حرب فيتنام والكفاح من أجل حقوق الإنسان.
فرانكلين دي روزفلت (1933)
نجا الرئيس المنتخب روزفلت من محاولة اغتيال في ميامي بولاية فلويدا، لم يُصب بأذى لكن رئيس بلدية شيكاغو أنتون سيرماك قُتل في الهجوم.
ثيودور روزفلت (1912)
مثل ترامب، كان تيدي روزفلت مرشحًا للبيت الأبيض ورئيسًا سابقًا عندما أُطلق عليه النار في ميلووكي بولاية ويسكنسن.
والرصاصة التي بقيت في صدره طيلة حياته، اخترقت خطابًا مطويًا من 50 صفحة وعلبة فولاذية لحفظ النظارات كانت في جيبه، وقرر روزفلت مع ذلك إلقاء الخطاب.
وليام ماكينلي (1901)
قُتل برصاص الفوضوي ليون كولجوش، في بافالو، بولاية نيويورك.
أبراهام لينكولن (1865)
اغتيل على يد جون ويلكس بوث، الممثل المعروف والمتعاطف مع الكونفيدرالية، أثناء حضوره مسرحية بعنوان "ابن عمنا الأمريكي"، في مسرح فورد بواشنطن.
والهجوم الذي جاء بعد أيام على استسلام قائد الجيش الكونفيدرالي في الحرب المدنية، كان جزءًا من مخطط أكبر تضمن محاولات اغتيال استهدفت نائب الرئيس أندرو جونسون، ووزير الخارجية وليام سيوارد.
ويذكر أن المرشح الرئاسى ترامب كان تعرض أمس لإطلاق نار بالقرب منه، وأشار تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن ريان ويسلي روث، المشتبه به في حادث إطلاق النار بملعب الجولف، حيث كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متواجدا، يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
وذكرت الشبكة أن ريان ويسلي روث البالغ من العمر 58 عاما، تعرض لإطلاق نار من قبل عملاء الخدمة السرية، وذلك بعدما سمعوا إطلاق رصاص في نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.