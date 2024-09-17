انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة بعقار سكني لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الارضي في عقار مكون من 4 طوابق في روض الفرج.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.