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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في روض الفرج

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة روض الفرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة بعقار سكني لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الارضي في عقار مكون من 4 طوابق  في روض الفرج.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق
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نيابة روض الفرج غرفة عمليات شرطة النجدة حريق بشقة روض الفرج

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