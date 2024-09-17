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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا الإعصار ياغي بميانمار إلى 226 قتيلا

الإعصار ياغي في ميانمار،
الإعصار ياغي في ميانمار، فيتو

 الإعصار ياغي، ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن الإعصار ياغي في ميانمار إلى 226 قتيلا و77 مفقودا، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي مساء الإثنين.

وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ضعف تلك التي أعلن عنها المجلس العسكري الحاكم في البلاد الأحد وبلغت 113 قتيلا، بحسب "فرانس برس".

وبحسب التلفزيون الحكومي فإنّ  الفيضانات المدمّرة التي خلّفها الإعصار المدمّر أتلفت ما يقرب من 260 ألف هكتار (640 ألف فدان) من حقول الأرز ومحاصيل أخرى.

وضرب الإعصار ياغي الصين والفلبين وفيتنام في الأيام الماضية، وخلف مئات القتلى إضافة لدمار كبير.

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