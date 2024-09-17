الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

غلق 13 محلا تجاريا للعمل بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

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تنفيذ 13 قرار غلق 

حيث شهد اليوم الأحد تنفيذ 13 قرار إغلاق لمحال تجارية مخالفة "بدون ترخيص"، ورفع 20 حالة إشغال طريق بشارع سعد زغلول، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23، والتي نُفذت بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي أول الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.   

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

توجيهات هامة من محافظ الإسماعيلية  

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

التعامل الفوري مع المخالفات 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 27 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من 3 حتى 23 أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
 

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