صحة الإسماعيلية تتابع توافر المستلزمات الطبية بمخازن المديرية (صور)
تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمديرية الصحة بالإسماعيلية ؛للوقوف على المخزون الحالي من المستلزمات الطبية والوقائية وانتظام سير العمل والصرف بالمخازن.
توفير رصيد استراتيجي من المستلزمات الطبية
واطمأنت وكيل وزارة الصحة على توافر رصيد استراتيجي من المستلزمات واحتياجات المستشفيات والإدارات وفرق المبادرات، وأشادت بجودة الدورة المستندية وانتظام القيد بالدفاتر والسجلات والحرص على النظام والترتيب بالمكان.
سرعة إعادة التدوير الخاص بالرواكد
ووجهت وكيل وزارة الصحة بسرعة إعادة تدوير الرواكد وحصر الأصناف الموجودة والتواصل مع هيئة الشراء الموحد لاستعجال النواقص.
رافق وكيل وزارة الصحة دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وجوليا محمود عضو مكتب الدعم الفنى وعباده شعبان مدير المخازن بمديرية الصحة بالإسماعيلية.
ومن جهة أخرى قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في محافظة الإسماعيلية، إن مكتب مراقبة الأغذية بالمديرية يكثف حملاته على المنشآت الغذائية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وبخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي بالمدارس والجامعات، وفى إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.
حملات مكبرة على المنشآت
وكانت قد شنت إدارة الرقابة الصحية التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، ويرافقها مراقبو مكتب مراقبة الأغذية.
المستهدف من الحملات
واستهدفت الحملة للمرور على عدد من الكافيهات والمطاعم بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية والتي تحظى بتردد عالي من الشباب والمراهقين لضمان استيفاء تلك المنشآت الغذائية للمعايير الصحية.
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