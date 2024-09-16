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وكيل صحة الإسماعيلية تتابع مع مديري الإدارات إجراءات إطلاق مبادرة بداية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية اجتماعًا مع مديرى الإدارات المنوطة بالمشاركة فى فعاليات المبادرة، وذلك استعدادًا لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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أهمية محور الرعاية الصحية 

وقالت الدكتورة ريم مصطفى خلال الاجتماع، إن محور الرعاية الصحية من أهم محاور مبادرة بداية والتى تشمل التعليم والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع بهدف تحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات صحية تسهم فى رفاهية المواطن.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

أهمية تضافر الجهود 

وناقشت وكيل وزارة الصحة مخطط ومهام كل إدارة مشاركة بالمبادرة وأكدت على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المجتمعية بالمحافظة، لتحقيق أهداف المبادرة المرجوة في خدمة المجتمع وتنميته بناء الإنسان. 

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

حضر الاجتماع مديرى إدارات الرعاية الأساسية،العلاج الحر،صحة البيئة،مكاتب الصحة،مراقبة الأغذية،العلاقات العامة،مكتب الدعم الفنى،المراجعة الداخلية،الأمومة والطفولة،تنظيم الأسرة،الإعلام والتربية السكانية والتثقيف الصحي. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية قبيل انطلاق فعاليات مبادرة بداية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل على تطوير الإنسان المصرى.

ومن جهة أخرى كانت قد تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، مخزن المستلزمات الطبية الرئيسى بمديرية الصحة بالإسماعيلية؛ للوقوف على المخزون الحالي من المستلزمات الطبية والوقائية وانتظام سير العمل والصرف بالمخازن. 

 

توفير رصيد استراتيجي من المستلزمات الطبية  

واطمأنت وكيل وزارة الصحة على توافر رصيد استراتيجي من المستلزمات واحتياجات المستشفيات والإدارات وفرق المبادرات،وأشادت بجودة الدورة المستندية وانتظام القيد بالدفاتر والسجلات والحرص على النظام والترتيب بالمكان. 

 

سرعة إعادة التدوير 

ووجهت وكيل وزارة الصحة بسرعة إعادة تدوير الرواكد وحصر الأصناف الموجودة والتواصل مع هيئة الشراء الموحد لاستعجال النواقص. 

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وجوليا محمود عضو مكتب الدعم الفنى وعباده شعبان مدير المخازن بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

 

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