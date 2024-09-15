محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء في الراحل إيهاب جلال(فيديو وصور)

وصل قبل قليل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إلى سرادق عزاء الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي وذلك لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

وكان في استقباله المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وأعضاء مجلس الإدارة.

محافظ الإسماعيلية خلال مراسم العزاء، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال مراسم العزاء، فيتو

وشهدت منطقة الملاعب المفتوحة فى محافظة الإسماعيلية قبل قليل، من مساء اليوم الأحد مراسم عزاء الراحل الكابتن إيهاب جلال، والذى يقيمه النادي الإسماعيلي في منطقة الملاعب المفتوحة.

محافظ الإسماعيلية خلال مراسم العزاء، فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم عزاء إيهاب جلال

وكان على رأس الحضور كل من المهندس نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي، أعضاء مجلس إدارة النادي.

عزاء الراحل إيهاب جلال

وكان قد أقيم مساء يوم الجمعة عزاء المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال بمسجد القوات المسلحة في منطقة النزهة.

وشهد العزاء حضور نجوم الرياضة في مقدمتهم: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي، وعبد الحميد بسيوني، وأحمد الشيخ، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وعصام الحضري.

وتُوفِّي المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر، إيهاب جلال يوم الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 57 عامًا.



وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

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