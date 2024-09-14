محافظ الإسماعيلية يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للنقل البحرى (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، دفعة يوليو سبتمبر ٢٠٢٤ من كليات الهندسة والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجستيات.

أبرز الحضور خلال الحفل

وذلك بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتورة راوية رزق القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية وعضو مجلس الشيوخ، اللواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الشمالية، الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية لشئون التعليم، الدكتور محمد فهمي شحادة مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، ولفيف من الأساتذة القيادات بالأكاديمية.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

كلمة محافظ الإسماعيلية

وفي كلمته رحب اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالحضور، كما توجه بالشكر لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على دعوته الكريمة، وأعرب عن سعادته بتواجده في هذا الصرح التعليمي المتميز الذي يقدم خدماته لكل محافظات القناة.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

نموذج ناجح لمؤسسات الدولة

مضيفًا، "أن الأكاديمية العربية تُعدُّ نموذجًا ناجحًا لمؤسسات العمل العربي المُشترك، التي تتجه للمستقبل وتتلمس الطريق إليه، وصرحًا علميًّا، له تاريخ وخبرة كبيرة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل".

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

تميز وتفوق الخريجين

وأصبحت من المؤسسات العلمية والتعليمية الكبيرة في مجال تخصصها، وذلك بشهادة وإقرار منظمات وهيئات ومؤسسات دولية معروفة بجودة تعليمها واعتماد شهاداتها.



ويشهد للخريجين من الأكاديمية بالتميز والتفوق في سوق العمل بمصر والوطن العربي، في إشارة واضحة لتميز مستوى التعليم والتدريب الذي يتلقاه طلاب الأكاديمية، بجانب رعاية الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية.

كلمة محافظ بورسعيد

وخلال كلمته رحب اللواء محب حبشي بالحضور، وتوجه بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية على مجهوداته الكبيرة في النهوض بالعملية التعليمية داخل الأكاديمية، كما أشاد محافظ بورسعيد، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد، مؤكدًا أنها صرح تعليمي عظيم يقدم خدمة تعليمية ومجتمعية متميزة لبورسعيد، وطالب محافظ بورسعيد بضرورة الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي وصلنا إليها، كما وجَّه كلمته للطلاب مطالبًا إياهم بضرورة التحصن بالعلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كل ما تقدمه الأكاديمية من خدمات سواء تعليمية أو مجتمعية.

وتوجَّه محافظ بورسعيد بالشكر لأولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما توجَّه بالشكر لجميع القيادات التعليمية بهذا الصرح العلمي العملاق، مشيدًا بدور الأكاديمية المهم في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، والنقل البحري والأرصفة البحرية، والذي يؤهل الطلاب على أعلى مستوى للعمل في المجالات ذات الصلة ببورسعيد.

تكريم سارة سمير

وخلال اللقاء تم تكريم ابنة الإسماعيلية، البطلة سارة سمير لحصولها على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ في رفع الأثقال، وخريجة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي ختام الحفل، أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دروعًا تذكارية للواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد؛ تقديرًا لجهودهما فى خدمة الوطن ومواطني إقليم القناة، مهنئًا لهم على ثقة القيادة السياسية وتكليفهما محافظين للإسماعيلية وبورسعيد، متمنيًا لهما مزيدًا من النجاح والتوفيق.