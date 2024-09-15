الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يقدم التعازي في ضحايا حادث قطاري الزقازيق 

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

تواصل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية؛ لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق الذي وقع مساء أمس السبت، مقدمًا كافة وسائل الدعم والمساندة لمحافظة الشرقية في مواجهة تداعيات الحادث.  

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محافظ الإسماعيلية يتابع الحادث 

وكان محافظ الإسماعيلية قد تابع على مدار الساعة، تداعيات حادث تصادم قطار ركاب رقم ٢٨١ المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، وقطار ركاب رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة إلى الزقازيق، بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.  

رفع درجة الاستعداد القصوى 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ووكيل وزارة الصحة والسكان برفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف؛ استعدادًا لاستقبال أي حالات إصابة من أبناء محافظة الإسماعيلية أو من خارجها في حالة الاحتياج لذلك.  

التنسيق مع الشبكة الوطنية 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، تم التنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع مقدمي خدمات الطوارئ، وتم تنفيذ إزاحة بعربات الإسعاف من المحافظة لمعاونة إسعاف الشرقية إقليميًّا. 

رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات 

مع رفع حالة الاستعداد لمستشفيات الإسماعيلية وتخصيص ٢٥٪؜ من أَسِرَّة العناية المُركزة لاستقبال أي حالات زيادة عن إمكانيات محافظة الشرقية بإمكانيات مديرية الصحة بالإسماعيلية وفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية. 

توجيه فرق إغاثة للتل الكبير  

وكذلك قامت الشبكة الوطنية للطوارئ بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي بأسماء الحالات التي تم رصدها من محافظة الإسماعيلية الموجودة بالحادث، وقامت مديرة التضامن بتكليف فريق الإغاثة بالتل الكبير بالمتابعة لاتخاذ اللازم.  

ووجَّه "أكرم" وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق والمتابعة مع مدير الرعاية العاجلة بمحافظة الشرقية، الوضع الصحي للمصابين من أبناء محافظة الإسماعيلية وتتم متابعة حالتهم أولًا بأول على مدار الساعة.  

وتقدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بخالص التعازي لضحايا الحادث الأليم، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله عز وجل أن يتم شفائهم على خير، مشيرًا أنه يتابع حالتهم عن كثب حتى يمتثلون للشفاء الكامل وعودتهم إلى أسرهم ومنازلهم.

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