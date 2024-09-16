بعد سحبه نهاية يناير، عودة اللواء الخامس الإسرائيلي للعمليات العسكرية وسط غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إعادة "اللواء الخامس" إلى العمليات العسكرية الجارية وسط قطاع غزة ، بعد سحبه نهاية يناير الماضي.
عودة جنود اللواء الخامس للمناورة العسكرية في غزة
وقال الجيش في بيان: عاد جنود اللواء الخامس للمناورة العسكرية وسط قطاع غزة ضمن حرب متواصلة للشهر الثاني عشر على الفلسطينيين.
وأضاف أن جنود اللواء أكملوا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من التدريبات والتمرينات في مركز التدريب البري.
تدريبات ومناورات بمناطق مفتوحة ومبنية
وبحسب البيان نفذت القوات تدريبات ومناورات بمناطق مفتوحة ومبنية، ورفعت كفاءتها العملياتية استعدادًا لمهمتها وسط قطاع غزة".
وذكر أن هذه القوات أكملت الاستعدادات اللوجستية، وأجرت تدريبات على التنقل والإمدادات والاستجابة الطبية الفورية استعدادًا للقتال".
ولم يحدد المهمة التي سيكلف بها اللواء الخامس.
ويوجد وسط قطاع غزة ما يطلق عليه الجيش ممر نِتساريم، لفصل مناطق الشمال عن الوسط والجنوب.
ووفق بيان الجيش، فإن جنود اللواء الخامس "قاتلوا في قطاع غزة لأشهر طويلة في بيت حانون وخزاعة والشريط الساحلي للقطاع (غرب مدينة غزة)".
وبينما لم يحدد الجيش تاريخ خروج اللواء الخامس من قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه خرج نهاية يناير الماضي.
ولا يحدد الجيش الإسرائيلي رسميًا عدد جنوده المتواجدين في غزة، لكنه حشد 360 ألفًا من قوات الاحتياط للمشاركة في الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر.
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