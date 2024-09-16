الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

نصب حراس الحقيقة،
نصب حراس الحقيقة، فيتو

افتتح فى مدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، بارك آزادي، الجمعة الماضية نصب "حراس الحقيقة" الذي يخلد أسماء صحفيين عراقيين قتلوا خلال العقدين الماضيين 2003-2024.

نصب حراس الحقيقة يخلد أسماء الصحفيين القتلى فى العراق

ونصب حراس الحقيقة يتكون من أربع قطع عامودية وباللون البني، ويحمل أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا في عموم العراق، بما في ذلك كردستان.

تبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد طالباني، الذي ينحدر من مدينة السليمانية، وهو نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

النصب التذكاري ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في العراق

ونقل الموقع الإلكتروني المخصص للنصب عن قوباد طالباني قوله: "يخلّد هذا النصب التذكاري ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في العراق وإقليم كوردستان منذ عام 2003. وهو تكريم لشجاعتهم والتزامهم بإيصال الحقيقة والحفاظ على إرثهم وتخليد أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون الشهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار الأبدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أسماء أخرى إلى هذا النصب التذكاري في المستقبل".

 

تُعتبر مدينة السليمانية من المساحات الآمنة نسبيًا بالنسبة للعمل الصحفي في العراق، إذ شهدت خلال العقدين الماضيين، مقتل 5 صحفيين، بينما كانت أربيل، عاصمة الإقليم، مسرحا لاغتيال 12 صحافيا، وفقا للإحصائية التي ظهرت في الموقع.

 

بالقرب من نصب "حراس الحقيقة" وفي ذات الحديقة، هناك نصب آخر اسمه "سكوي آزادي" ويعني بالعربية "منصة الحرية"، أنشأه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني وقال حينها: "هذا المكان منصة لأي شخص يريد التحدث بحرية، مهما كان محتوى ما يتحدث به. يجب ألا يتعرض للاعتقال ولا للملاحقة"، وفقًا لدانا أسعد مستشار نائب حكومة إقليم كردستان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

حراس الحقيقة السليمانية كردستان العراق اسماء صحفيين عراقيين العراق بارك آزادي

مواد متعلقة

العراق يتوصل لاتفاق مع أمريكا على جدولة انسحاب قوات التحالف

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في إقليم كردستان العراق

الأكثر قراءة

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية