حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

افتتح فى مدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، بارك آزادي، الجمعة الماضية نصب "حراس الحقيقة" الذي يخلد أسماء صحفيين عراقيين قتلوا خلال العقدين الماضيين 2003-2024.

نصب حراس الحقيقة يخلد أسماء الصحفيين القتلى فى العراق

ونصب حراس الحقيقة يتكون من أربع قطع عامودية وباللون البني، ويحمل أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا في عموم العراق، بما في ذلك كردستان.

تبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد طالباني، الذي ينحدر من مدينة السليمانية، وهو نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

النصب التذكاري ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في العراق

ونقل الموقع الإلكتروني المخصص للنصب عن قوباد طالباني قوله: "يخلّد هذا النصب التذكاري ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في العراق وإقليم كوردستان منذ عام 2003. وهو تكريم لشجاعتهم والتزامهم بإيصال الحقيقة والحفاظ على إرثهم وتخليد أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون الشهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار الأبدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أسماء أخرى إلى هذا النصب التذكاري في المستقبل".

تُعتبر مدينة السليمانية من المساحات الآمنة نسبيًا بالنسبة للعمل الصحفي في العراق، إذ شهدت خلال العقدين الماضيين، مقتل 5 صحفيين، بينما كانت أربيل، عاصمة الإقليم، مسرحا لاغتيال 12 صحافيا، وفقا للإحصائية التي ظهرت في الموقع.

بالقرب من نصب "حراس الحقيقة" وفي ذات الحديقة، هناك نصب آخر اسمه "سكوي آزادي" ويعني بالعربية "منصة الحرية"، أنشأه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني وقال حينها: "هذا المكان منصة لأي شخص يريد التحدث بحرية، مهما كان محتوى ما يتحدث به. يجب ألا يتعرض للاعتقال ولا للملاحقة"، وفقًا لدانا أسعد مستشار نائب حكومة إقليم كردستان.