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خارج الحدود

مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية جنوب الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون
مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة الغربية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في خلايل اللوز جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

المستوطنون يشنون هجوما في الضفة الغربية 

ومنذ عدة أيام يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون هجمات عنيفة على المدنيين في مدن الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت قناة القاهرة الإخبارية  بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كامل قواته من مخيم طولكرم بـ الضفة الغربية بعد عملية عسكرية موسعة.

انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من مخيم طولكرم

ومن جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بينهم امرأتان وطفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن مجموع الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بالضفة بلغ 10,200 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر.

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مستوطنون يهاجمون بلدة قرب نابلس بالضفة الغربية

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

 

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