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أخبار مصر

نشاط الرئيس اليوم الخميس

قرار جمهوري هام وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية لوقف حرب غزة (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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شهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، "عبد الله اليحيا"، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

 

 وزير خارجية الكويت

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس وللشعب المصري، منوهًا في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي، وما أظهرته مجددًا من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

 العمل العربي المشترك

ومن جانبه، بادل الرئيس التحية والتقدير لأخيه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وقد تناول اللقاء في هذا الإطار جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين، التي بدأت فعاليات دورتها الثالثة عشرة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، وقد تم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

حرب غزة

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وأوضح الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.

وفي ذات الإطار، ثمن الرئيس المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسئولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم.

قرار جمهوري

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 83 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA)

ونص القرار الجمهوري الجديد على الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووفقا للمادة (4) من اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، فكل من الجهات التابعة للصندوق هى مؤسسة دولية لها كامل الشخصية الاعتبارية بموجب قوانين الدول الأطراف في اتفاق تأسيس الصندوق، وتتمتع بالصفة القانونية بالأخص لما يلي:

(1) إبرام العقود والاتفاقات.
(2) الامتلاك والتصرف في الملكيات المنقولة وغير المنقولة.
3) أن يكونوا طرفا في الإجراءات القضائية أو الإجراءات القانونية أو الإدارية الأخرى

قطاع الصناعة
 

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الصناعة، كما تابع الرئيس في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري.

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قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية الكويت حرب غزة

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