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خارج الحدود

ترامب يتهم بايدن وهاريس بالتحريض على محاولة اغتياله الثانية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

حمل الرئيس الأمريكى السابق؛ والمرشح الحالي لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، منافسته كامالا هاريس، والرئيس جو بايدن، التسبب في محاولة اغتياله للمرة الثانية.

ترامب يتهم بايدن وهاريس بالتحريض على اغتياله

وقال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "خطاب بايدن وهاريس هو السبب في إطلاق النار عليّ"، معتبرًا أن "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".

رايان روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب، فيتو

وتابع ترامب فى تصريحات عن محاولة اغتياله للمرة الثانية: "أنا سأنقذ البلاد.. وبايدن وهاريس يدمرانها من الداخل والخارج".

اتهام رايان روث الداعم لأوكرانيا بمحاولة اغتيال ترامب

فى ذات السياق أفادت شبكة "سي. إن. إن"، إن رايان روث، المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب، دخل قاعة محكمة اتحادية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الاثنين، مرتديا زي السجن الداكن وكان مكبلًا بالأصفاد في يديه وقدميه.

 

يشار إلى إنه تم توقيف مسلّح أمس الأحد، في ملعب ترامب للجولف، وأكد جهاز الخدمة السرية بأن واحدًا أو أكثر من عملائه "فتحوا النار على مسلح" رصد على تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب، وعثر معه على "بندقية من طراز "إيه كيه 47" مع منظار بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع "جوبرو".

 

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه "يحقق في ما يبدو أنها محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب".

 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن هوية المشتبه به بأنه راين ويسلي روث (58 عامًا)، الذي عبر عن دعمه لأوكرانيا وسبق للشرطة أن أوقفته.

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